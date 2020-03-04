Посольство России в Латвии раскритиковало идею ограничить вещание русскоязычного ТВ

РИГА, 4 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Латвии в среду раскритиковало инициативу латвийских властей ограничить в стране вещание телеканалов на русском языке.

"Хочешь в Латвии смотреть ТВ на русском, плати больше! Это качественное решение проблемы наполняемости казны, а "прикрыть" это можно заботой о нацбезопасности страны. Поэтому на законодательном уровне значительную часть населения Латвии хотят лишить телепрограмм на родном для них русском языке ради укрепления мнимой демократии и плюрализма мнений. Ничего личного, это бизнес! Хотя представителей бизнеса никто и не думал спрашивать на этот счет", - говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

3 марта комиссия Сейма (парламента) Латвии по правам человека и общественным делам поддержала инициативу президента Латвии внести изменения в закон об электронных СМИ, чтобы увеличить в основном пакете телеканалов количество передач на официальных языках ЕС и Европейской экономической зоны, сократив тем самым долю вещания на русском. В частности, предлагалось расширить требования к ретрансляторам зарубежных телеканалов таким образом, чтобы доля русскоязычного вещания составляла не более 20%. Соответствующие законодательные поправки глава государства мотивировал необходимостью "укрепить информационное пространство Латвии".

В Латвии проживают чуть более 1,9 млн человек, около 40% которых составляет русскоязычное население. Единственным государственным языком в республике является латышский, а русский и все другие считаются иностранными. В 2012 году правозащитники на общенациональном референдуме попытались добиться предоставления русскому языку статуса второго государственного, но большинство граждан не поддержало эту инициативу.