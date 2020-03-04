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В Думу внесли законопроект о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве

По словам автора инициативы Ирины Белых, проведенный в Москве эксперимент "показал востребованность у граждан нового формата участия в выборах"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Депутат Госдумы Ирина Белых ("Единая Россия") внесла в нижнюю палату законопроект об эксперименте по электронному голосованию в Москве на выборах всех уровней в 2020-2021 годах. Текст документа в среду размещен в думской электронной базе данных.

Документом предлагается установить возможность осуществления дистанционного электронного голосования на территории Москвы при проведении выборов в федеральные и региональные органы государственной власти, а также органы местного самоуправления.

"Как и на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва дистанционное электронное голосование будет проводиться одновременно с голосованием в традиционном формате в соответствующем избирательном округе (части избирательного округа) и будет сохранена возможность избирателям самостоятельно выбирать формат участия в выборах", - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

По словам автора инициативы, проведенный в Москве эксперимент "показал востребованность у граждан нового формата участия в выборах". Параметры первого этапа эксперимента останутся неизменными, указывает Белых.

"Продление срока проведения эксперимента будет способствовать созданию дополнительных возможностей и гарантий реализации избирательных прав граждан, а его результаты позволят определить направления дальнейшей работы по совершенствованию правового регулирования избирательного процесса и внедрению современных технологий в данный процесс", - подчеркивается в сопроводительных документах.

В случае принятия законопроекта жители столицы смогут, в частности, проголосовать через интернет на выборах депутатов Госдумы, намеченных на сентябрь 2021 года.

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования 8 сентября в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования: это округа №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не состоялось взлома, атаки хакеров были успешно отражены. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября: в рамках эксперимента в онлайн-режиме могли проголосовать более 11,2 тыс. человек. Итоговая явка на электронном голосовании 8 сентября составила 92,3%.

Теги
РоссияБелых, Ирина Викторовна
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