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Посол РФ заявил о важности межрегионального сотрудничества для отношений Москвы и Минска

Взаимодействие регионов экономически выгодно, считает Дмитрий Мезенцев

МИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Межрегиональное сотрудничество Белоруссии и России, которое является серьезной составляющей отношений двух стран, станет важной темой в ходе визита в Белоруссию председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко. Об этом заявил в среду журналистам посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Матвиенко прибудет в республику в четверг с официальным визитом, в повестку дня входит проведение организационного комитета VII Форума регионов, который состоится осенью этого года в Минске и Минской области.

"Визит в Беларусь спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко 5-6 марта имеет особое значение, потому что подтвердит масштаб и глубину, значимость связей, которые наработаны парламентами", - отметил глава дипмиссии. По его словам, межрегиональное сотрудничество "позволяет быстрее договариваться, потому что нет бюрократических барьеров", и результат достигается быстрее.

Дипломат напомнил, что предстоящий форум "подхватывает эстафету предыдущего, который был проведен в Санкт-Петербурге в июле прошлого года". Посол подчеркнул, что взаимодействие регионов прежде всего выгодно экономически. "Рассуждения о том, что кто-то из регионов от сотрудничества с Беларусью выигрывает больше или меньше, неверные. Выигрывают равноправно обе стороны", - убежден посол.

По его мнению, данный факт подтверждает объем подписанных соглашений на форуме в Санкт-Петербурге, который в общей сложности превысил полмиллиарда долларов. "Это совершенно конкретные результаты, на которые выходят партнеры в режиме совместной торговли, формировании предложений о создании совместных предприятий. При этом экономическая составляющая не является исчерпывающей во всей многогранной палитре связей братских государств", - сказал посол. Мезенцев заметил, что важность подобного формата подчеркивает тот факт, что в работе форума регионов принимают участие президенты двух стран.

Формат надо расширять

Мезенцев отметил, что российская дипмиссия занимает в вопросе межрегионального сотрудничества активную позицию, считая, что этот формат надо расширять. "В масштабе двустороннего сотрудничества он имеет серьезную составляющую", - считает он. Посол отметил, что в первую очередь это на себе ощущают люди, работающие на предприятиях. "Мы должны сейчас воспринимать пространство Союзного государства единым, потому что нет границ и российские регионы открыты для белорусов", - сказал дипломат.

По его словам, предстоящий визит Матвиенко подтвердит и лучший опыт двух стран в нормотворческой и законодательной практике. Он также напомнил, что спикер Совета Федерации в качестве главы Межпарламентской ассамблеи СНГ неоднократно говорила, что "взаимодействие парламентариев России и Беларуси - это пример успешной деятельности".

Мезенцев сообщил, что программой визита в Белоруссию у Матвиенко запланированы встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, спикерами обеих палат белорусского парламента. Спикер Совета Федерации во второй день визита отправится в Брест, где посетит Брестскую крепость, чтобы отдать дань памяти советским воинам. "Это подтверждает единство наших подходов к масштабу того подвига [победы в Великой Отечественной войне], что был совершен. Его невозможно переоценить, и мы обязаны о нем помнить и чтить", - сказал Мезенцев.

Главной темой VII Форума регионов станет "Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Белоруссии и России".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичМатвиенко, Валентина ИвановнаБелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий Федорович
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