Центр по примирению зафиксировал 45 обстрелов зоны Идлиб со стороны террористов

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Свыше 40 обстрелов со стороны боевиков в зоне деэскалации Идлиб зафиксировано за прошедшие сутки. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев в ходе брифинга в среду.

"За прошедшие сутки зафиксировано 45 обстрелов", - отметил Журавлев, подчеркнув, что обстрелы со стороны боевиков производились в населенных пунктах провинций Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама.

Он также отметил, что "российская военная полиция продолжает осуществлять патрулирование в районе города Саракиб и других населенных пунктов провинции Идлиб, расположенных вдоль трассы М5".

Ранее в ЦПВС сообщили о неудавшейся попытке террористов взорвать емкости с химическими веществами. Из-за отсутствия опыта и навыков обращения с отравляющими веществами боевики нарушили герметичность одной из емкостей, допустив утечку рядом с собой. В результате они получили сильные химические отравления, так и не сумев осуществить провокацию.