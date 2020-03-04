{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Центр по примирению зафиксировал 45 обстрелов зоны Идлиб со стороны террористов

Обстрелы производились в населенных пунктах провинций Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Свыше 40 обстрелов со стороны боевиков в зоне деэскалации Идлиб зафиксировано за прошедшие сутки. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Олег Журавлев в ходе брифинга в среду.

"За прошедшие сутки зафиксировано 45 обстрелов", - отметил Журавлев, подчеркнув, что обстрелы со стороны боевиков производились в населенных пунктах провинций Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама.

Он также отметил, что "российская военная полиция продолжает осуществлять патрулирование в районе города Саракиб и других населенных пунктов провинции Идлиб, расположенных вдоль трассы М5".

Ранее в ЦПВС сообщили о неудавшейся попытке террористов взорвать емкости с химическими веществами. Из-за отсутствия опыта и навыков обращения с отравляющими веществами боевики нарушили герметичность одной из емкостей, допустив утечку рядом с собой. В результате они получили сильные химические отравления, так и не сумев осуществить провокацию.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Посол РФ заявил о важности межрегионального сотрудничества для отношений Москвы и Минска
Взаимодействие регионов экономически выгодно, считает Дмитрий Мезенцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС