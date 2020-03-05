В МИД отметили, что Россия последовательно сокращает свой ядерный арсенал

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Россия призывает все страны Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) подтвердить свои обязательства по нему. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД РФ в связи с 50-летием вступления договора в силу.

"27 апреля в Нью-Йорке начнет работу Конференция по рассмотрению действия ДНЯО. Убеждены, что ее центральным элементом должно стать подтверждение приверженности всех участников целям договора и своим обязательствам по нему. Россия готова к активному взаимодействию со всеми заинтересованными сторонами в интересах успешного проведения конференции", - отметили в дипведомстве.

В министерстве подчеркнули, что Россия как государство - участник ДНЯО и один из его депозитариев "неукоснительно соблюдает все положения договора". В частности, страна последовательно сокращает свой ядерный арсенал, снижает роль ядерного оружия в национальной оборонной политике, оказывает поддержку другим государствам-участникам в сфере развития мирного атома и делится с ними опытом, а также содействует укреплению системы гарантий МАГАТЭ, обеспечивающей надежную проверку выполнения государствами их обязательств по договору.

Как подчеркнули в МИД, полвека ДНЯО сдерживает угрозу распространения ядерного оружия, гарантирует развитие международного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии и обеспечивает поэтапное продвижение по пути ядерного разоружения. "Баланс этих трех составляющих является залогом жизнеспособности договора, - добавили в МИД. - Договор внес неоценимый вклад в обеспечение международной безопасности и процветание государств и народов мира. <...> За время своего существования ДНЯО стал практически универсальным международно-правовым инструментом, одной из основ современного миропорядка. Важной вехой стало его бессрочное продление в 1995 году".

В российском дипведомстве заявили, что ДНЯО отвечает интересам всех государств, как ядерных, так и неядерных. "Договор исключительно важен для укрепления доверия в мире, обеспечения стабильности в глобальном масштабе. Сохранение и повышение его эффективности - ответственность всех государств-участников перед будущими поколениями", - говорится в заявлении.

ДНЯО - многосторонний международный документ, разработанный Комитетом по разоружению ООН с целью не допустить расширения круга стран, обладающих ядерным оружием, и ограничить возможность возникновения вооруженного конфликта с применением такого оружия. Договор был одобрен 12 июня 1968 года на XXII сессии Генеральной Ассамблеи ООН и открыт для подписания 1 июля 1968 года в Лондоне, Москве и Вашингтоне (депозитарии - Великобритания, СССР и США). Вступил в силу 5 марта 1970 года после сдачи на хранение ратификационных грамот 40 стран. В настоящее время сторонами договора являются 190 государств (с учетом выхода КНДР).