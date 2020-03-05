В Кремле надеются, что убийцы Андрея Карлова будут наказаны

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона надеется, что убийцы посла РФ в Турции Андрея Карлова будут наказаны.

"Мы очень внимательно наблюдаем за этим делом и мы хотим быть уверенны в том, что заказчики и исполнители убийства российского посла в Турции будут найдены и наказаны, установлены и наказаны по закону", - заявил Песков журналистам. Представитель Кремля не стал комментировать требование прокуратуры Анкары оправдать пятерых подозреваемых, которые проходят по делу об убийстве Карлова. "Мы не будем комментировать внутренние процессы, связанные с судебной системой, с гособвинением в Турции, это не наше дело. Нам главное, чтобы убийцы нашего посла были наказаны", - заявил Песков.

Пресс-секретарь главы государства также оставил без комментариев вопрос о том, работают ли российские спецслужбы над этой темой. "Этого я не могу вам сказать, я не располагаю информацией", - сказал он.

Как ранее в четверг сообщил корреспондент ТАСС из суда, прокуратура Анкары потребовала оправдать пятерых подозреваемых, которые проходят по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова. Прокурор, зачитав обвинительный приговор, также потребовал приговорить восьмерых подсудимых к пожизненному сроку.

Первое заседание по делу об убийстве Карлова прошло в турецкой столице 8 января 2018 года. Прокуратура Анкары в ноябре 2018 года направила в суд обвинительное заключение. По этому делу проходят 25 подозреваемых, среди которых числится главарь "террористической группировки фетхуллахистов" (FETO) Фетхуллах Гюлен.

Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре, нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма". Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.