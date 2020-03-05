Песков: фейковые вбросы из-за рубежа постоянно осуществляются, когда РФ сталкивается с ЧС

Почему мы ловим каждую новость о коронавирусе из Китая? Хотя они в основном того не стоят

"Эта кампания постоянно имеет место. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с различными, скажем так, элементами чрезвычайных ситуаций, будь то техногенная катастрофа, будь то происшествие, связанное с природными явлениями, как правило, такие информационные провокации и диверсии имеют место, причем проистекают они весьма часто из-за рубежа", - сказал Песков. Он подчеркнул, что это "доподлинно известно и установлено".

В среду президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством обратил внимание на то, что провокационные вбросы о масштабах распространения коронавируса в России в основном организованы из-за границы, но ничего критического на самом деле не происходит. По мнению Путина, цель таких вбросов - посеять панику среди населения, а противопоставить этому можно только своевременное всеобъемлющее и достоверное информирование граждан страны.

На совещании вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, в частности, что в последнее время в соцсетях появляется фейковая информация о якобы достаточно большом количестве заболевших на территории РФ и о том, что власти скрывают эти данные. Вице-премьер подчеркнула, что это не соответствует действительности.