Мишустин освободил Савву Шипова от должности замглавы Минэкономразвития

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Савву Шипова от должности статс-секретаря - замглавы Минэкономразвития. Соответствующее распоряжение опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Шипова Савву Витальевича от должности статс-секретаря - заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.

Ранее в пресс-службе "Уралхима" ТАСС сообщили, что Шипов перешел на должность заместителя генерального директора компании.

Шипов был заместителем министра экономического развития с июня 2016 года, в июле 2019 был назначен статс-секретарем. Шипов пришел в Минэкономразвития в 2009 году и до 2011 года занимал должность директора департамента государственного регулирования в экономике. С 2011 по 2016 год работал руководителем Федеральной службы по аккредитации.