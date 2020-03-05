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МИД РФ призвал участников избирательных процессов в Абхазии действовать в правовом поле

В дипведомстве отметили, что Россия заинтересована в стабильности и безопасности в Абхазии

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Москва призывает всех участников избирательных процессов в Абхазии не поддаваться эмоциям и действовать в правовом поле. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии МИД РФ относительно внутриполитической ситуации в Абхазии.

"Внимательно следим за развитием внутриполитической ситуации в Абхазии, в том числе в контексте запланированных на 22 марта президентских выборов, - сообщили в министерстве. - Призываем всех участников избирательных процессов избегать ненужных эмоций и действовать в правовом поле, с соблюдением демократических процедур".

В дипведомстве добавили, что Россия заинтересована в стабильности и безопасности в дружественной Абхазии.

Как информировали в МИД, Россия довела официальные данные о причинах болезни кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжании до абхазских партнеров: "Сообщаем, что российские врачи в Краснодаре, куда был экстренно доставлен Аслан Бжания, оказывают ему всю необходимую помощь. Желаем Аслану Георгиевичу скорейшего выздоровления".

"Настроены и далее выстраивать двустороннее взаимодействие с Сухумом в спокойном и прагматичном ключе, в духе союзничества между нашими странами", - подчеркнули на Смоленской площади.

Выборы в Абхазии

Выборы президента Абхазии назначены на 22 марта. На высший пост в республике претендуют три кандидата - министр экономики Адгур Ардзинба, бывший глава МВД Леонид Дзапшба и оппозиционер, депутат парламента Аслан Бжания, который 2 марта из-за ухудшения самочувствия во время возвращения из Москвы в Сухум был госпитализирован в Сочи и доставлен в Краснодарскую краевую больницу №1. Врачи поставили диагноз "двухсторонняя полисегментарная пневмония".

В связи с госпитализацией Бжании все предвыборный штабы кандидатов в президенты приостановили свою работу, в том числе отказались от прямых эфиров на телевидении, запланированных ранее по результатам жеребьевки. 4 марта Дзапшба, воспользовавшись своим эфирным временем, призвал отложить выборы на месяц.

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