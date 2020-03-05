Матвиенко заявила об "абсолютном консенсусе" в пользу углубления отношений с Белоруссией

МИНСК, 5 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что в России наблюдается абсолютный консенсус общества и всех ветвей власти в пользу углубления отношений с Белоруссией. Об этом спикер, которая находится в Белоруссии с официальным визитом, сообщила в четверг во время встречи с председателем Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии Владимиром Андрейченко.

"В России абсолютный консенсус всех ветвей власти, общества, институтов гражданского общества в пользу расширения, углубления отношений [с Белоруссией]", - подчеркнула Матвиенко.

Она охарактеризовала отношения РФ и Белоруссии как отношения стратегического партнерства, "основанные на многолетней истории, общей дружбе, взаимном уважении, культурной, духовной и языковой общности". Спикер Совфеда напомнила, что в этом году исполняется 20 лет Союзному государству. По ее словам, за эти годы "очень многое сделано".

"Главное, что мы сохранили взаимоуважение, учет интересов друг друга, мы очень серьезно продвинулись в экономическом сотрудничестве", - сказала Матвиенко.

История процесса интеграции

Процесс интеграции двух государств продолжается на протяжении 20 лет. Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря 1999 года, вступил в силу 26 января 2000 года, является бессрочным. Согласно документу, создание объединения предполагает принятие конституции и создание наднациональных органов, в том числе двухпалатного парламента, суда, счетной палаты, формирование единого экономического пространства, введение общей валюты и учреждение единого эмиссионного центра, объединения энергетических систем, согласование торговой и таможенно-тарифной политики, введение единой налоговой системы и т. д. Эти процессы до сих пор продолжаются.

К 1 ноября 2019 года стороны подготовили проекты 31 дорожной карты с перечнем мер по созданию общих рынков в различных отраслях экономики. Эти шаги включают, в частности, унификацию налогового законодательства, создание условий для функционирования общих нефтегазового, промышленного, сельскохозяйственного и транспортного рынка и другие. Полностью документы не публиковались. К декабрю 2019 года правительства двух стран согласовали большинство из представленных рабочей группой дорожных карт, но по ряду из них не смогли достигнуть соглашения. Белорусская сторона увязывает углубление интеграции со снижением цены на российский газ, выплатой компенсации за потери в результате налогового маневра, снятием ограничений на поставки своей продукции на российский рынок.