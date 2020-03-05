В рабочую группу по Конституции не поступали поправки о досрочных выборах в Госдуму

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Ни одна поправка о досрочных выборах в Госдуму или о возможности ее самороспуска в рабочую группу по изменениям в Конституции не поступала. Об этом заявил в четверг сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Я такого положения не видел. Насколько я знаю, срок внесения поправок закончился в понедельник. Я такой поправки не видел. В рабочей группе это не обсуждалось. Никогда такая поправка в рабочую группу не поступала. Мне в этом смысле прокомментировать нечего", - сказал Клишас на пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, может ли быть внесена ко второму чтению поправка, допускающая самороспуск Госдумы и проведение досрочных выборов в нижнюю палату парламента.

При этом сенатор рассказал, что конституционно можно сократить полномочия того или иного выборного органа. "Есть специальное решение Конституционного суда, которое говорит о том, что для этого должны быть сформулированы конструкционно значимые цели. Я пока не вижу каких-то поручений в связи с этим, я не вижу никаких текстов законопроектов, я не вижу поправок. Поэтому я не знаю, что будет в этом смысле происходить дальше", - пояснил Клишас.

По его мнению, если этот процесс будет происходить дальше, "то он точно является отдельным, не связанным с конституционным". "Никак не могу это прокомментировать, будет это или нет. Это, скорее, необходимо обсуждать с Госдумой", - добавил сопредседатель рабочей группы.

Ранее в Telegram-каналах стала распространяться информация о том, что в руководстве страны якобы обсуждают идею провести выборы в Госдуму досрочно, уже в этом году, что соответствующая поправка о роспуске Госдумы якобы может быть внесена в Конституцию до второго чтения, то есть до 10 марта.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект об изменениях в основном законе страны. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. В среду профильный думский комитет закончил рассмотрение поправок к законопроекту и рекомендовал документ к принятию во втором чтении.