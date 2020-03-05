Лукашевич: ФРГ и Франции надо призвать Украину к выполнению "парижских мер" по Донбассу

ВЕНА, 5 марта. /ТАСС/. Россия призывает Германию и Францию повлиять на Украину с целью выполнения поручений саммита "нормандской четверки" в Париже по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета этой международной организации в Вене.

"Призываем Францию и Германию повлиять на Киев с тем, чтобы "парижский пакет" был выполнен как можно скорее", - заявил Лукашевич.

Российский постпред указал, что спустя почти три месяца после "нормандского саммита" 9 декабря 2019 года нет подвижек по "парижскому пакету" поручений контактной группе.

"Киев продолжает упорно избегать прямого и результативного диалога с представителями Донецка и Луганска. Как следствие, "забуксовали" дискуссии по приоритетным мерам, включая согласование новых участков разведения сил и средств, открытие дополнительных пунктов пропуска на линии соприкосновения и другие, - рассказал постсовету ОБСЕ Лукашевич. - При этом в руководстве Украины почему-то готовы сразу ехать на следующий "нормандский саммит", не выполнив решения предыдущего, парижского. Складывается впечатление, что там заинтересованы в проведении этой встречи, скорее, ради поддержания темы "на плаву" в международной повестке дня, нежели в практическом продвижении в урегулировании".

Запрет огня в Донбассе

Лукашевич сообщил участникам заседания, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) избегают обнародования приказов о запрете открывать огонь, несмотря на неоднократное объявление перемирий в Донбассе.

"Примечательно, что, несмотря на объявление уже порядка двух десятков перемирий в Донбассе, ВСУ каждый раз избегают публикации приказов о запрете открывать огонь. Напомню, что прекращение огня, согласованное Киевом и Донбассом в июле 2019 года, было объявлено всеобъемлющим и бессрочным. Еще тогда ополченцы вновь, как и в предыдущие разы, обнародовали соответствующие приказы. Киев этого так и не сделал", - заявил Лукашевич.

По его словам, в результате этого продолжается военная напряженность, новые жертвы и разрушения, поэтому требуется усиление мониторинга наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ вблизи линии соприкосновения. "Следует пристально отслеживать любые военные приготовления ВСУ. Решения требует и проблема систематического недопуска наблюдателей в подконтрольные украинским военным районы, закрытые для патрулирования СММ под предлогом минной угрозы", - пояснил постпред РФ.

Законопроект "О медиа"

Тема законопроекта "О медиа" на Украине должна находиться под пристальным вниманием представителя ОБСЕ по свободе СМИ Арлема Дезира, считает Лукашевич. Постпред РФ обратил внимание на правовой анализ рассматриваемого в Верховной раде законопроекта "О медиа", сделанный бюро представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ.

"Конкретные сопоставления его положений с международными стандартами дают неутешительную картину. Предлагаемые ограничительные меры признаны чрезмерными, а попытки оправдать их соображениями национальной безопасности - необоснованными для введения столь широких рестрикций. Призываем господина Арлема Дезира продолжать держать тему в фокусе внимания, добиваться от Киева выполнения обязательств по ОБСЕ. Факты, представленные в докладе, должны быть также учтены в работе Специальной мониторинговой миссии и офиса Координатора проектов ОБСЕ на Украине", - заявил Лукашевич.

В конце декабря Министерство культуры Украины подготовило законопроект о медиа, который, кроме прочего, ужесточает контроль за работой СМИ в стране, а также подробно описывает ограничения относительно подготовки журналистских материалов о России.