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Путин: с начала 2020 года зафиксировано 15 нападений на базу РФ в Хмеймиме

Президент РФ отметил, что с начала года действующие в Идлибской зоне бандформирования резко нарастили активность, регулярно обстреливали как позиции войск Сирии, так и мирное население

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что было зафиксировано 15 нападений на базу Хмеймим с начала 2020 года.

"Продолжались атаки радикалов и на российскую базу Хмеймим, 1 марта была предпринята очередная попытка поразить ее из реактивных систем залпового огня, - сказал российский лидер по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. - Всего с начала года было зафиксировано 15 нападений на Хмеймим".

Путин рассказал, с начала года действующие в Идлибской зоне бандформирования резко нарастили свою активность, регулярно обстреливали как позиции правительственных войск Сирии, так и мирное население. Он добавил, что каждый раз после нападений на российскую авиабазу в режиме реального времени РФ информировала турецких военных.

"Фактически боевикам удалось спровоцировать возобновление военных действий", - констатировал российский лидер, напомнив, что потери есть и среди турецких военнослужащих. Путин вновь выразил свои соболезнования Эрдогану. "Я знаю, что он [Эрдоган] переживает в этой связи", - отметил президент РФ. Он также адресовал слова сочувствия и поддержки родным погибших военных и всему турецкому народу.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипВстреча Путина и Эрдогана в Москве
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