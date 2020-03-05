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Медведев прибыл в Казахстан, где проведет переговоры с руководством страны

Он встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, а также с главой Комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым

НУР-СУЛТАН, 5 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в четверг в Нур-Султан, где проведет переговоры с руководством Казахстана.

Как сообщили в секретариате Медведева, в пятницу зампред Совбеза России проведет рабочие встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, а также с главой Комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым.

"В ходе рабочих встреч Дмитрий Медведев обсудит вопросы российско-казахстанских отношений, включая сотрудничество в сфере безопасности", - отметили в секретариате.

Это первый зарубежный визит Медведева в должности заместителя председателя Совбеза РФ, которую он занял в январе. Сменивший его на посту премьер-министра Михаил Мишустин также свой первый зарубежный визит в новой должности совершил в Казахстан, посетив Алма-Ату 31 января.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичМишустин, Михаил ВладимировичКазахстанТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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