Медведев прибыл в Казахстан, где проведет переговоры с руководством страны

НУР-СУЛТАН, 5 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в четверг в Нур-Султан, где проведет переговоры с руководством Казахстана.

Как сообщили в секретариате Медведева, в пятницу зампред Совбеза России проведет рабочие встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, а также с главой Комитета национальной безопасности Казахстана Каримом Масимовым.

"В ходе рабочих встреч Дмитрий Медведев обсудит вопросы российско-казахстанских отношений, включая сотрудничество в сфере безопасности", - отметили в секретариате.

Это первый зарубежный визит Медведева в должности заместителя председателя Совбеза РФ, которую он занял в январе. Сменивший его на посту премьер-министра Михаил Мишустин также свой первый зарубежный визит в новой должности совершил в Казахстан, посетив Алма-Ату 31 января.