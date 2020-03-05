Рябков: США начинают отработку своей системы противоракетной обороны против России

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Планы США провести испытания ракеты-перехватчика по цели, представляющей собой эквивалент межконтинентальной баллистической ракеты, подтверждают, что США начинают отработку своей системы противоракетной обороны против России. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете "Коммерсантъ".

"Эта тема все больше переводится в плоскость противостояния с равными по потенциалам соперниками, если употребить терминологию, которая сейчас в ходу в Вашингтоне", - сказал он, пояснив, что под такими соперниками подразумеваются Пекин и Москва.

"В эту канву вплетаются предстоящие испытания новейшей модификации противоракеты SM-3 Block IIA по цели, представляющей собой эквивалент межконтинентальной баллистической ракеты. Такие ракеты есть в распоряжении горстки государств, - отметил замглавы МИД РФ. - Соответственно, единственно возможный вывод: США начинают отработку своей системы для прямого противодействия нам, для создания потенциала, который мог бы начать девальвировать российские средства ядерного сдерживания".

Как добавил Рябков, в Москве "с озабоченностью следят за тем, как США последовательно, энергично, интенсивно, на основе высоких ассигнований и серьезных технологических заделов продолжают совершенствовать свои возможности в сфере ПРО". По его словам, в действительности в Вашингтоне уже давно не говорят о том, что ПРО США предназначена для парирования ракетных угроз ограниченного характера, которые могут исходить от таких стран, как Иран и КНДР.

Обмен ядерными ударами

Вашингтон допускает развитие событий, при котором может взять верх в случае обмена ядерными ударами, отметил Рябков. "Мы за то, чтобы тезис о недопустимости ядерной войны и невозможности достичь в ней победы был подтвержден прямо и недвусмысленно и по возможности усилен путем акцента на то, что современные технологии в этой сфере делают развязывание такой войны еще более опасным, чем раньше, - сказал он. - Увы, пока не видно, что коллеги в Вашингтоне с таким подходом согласны. Скорее наоборот. Возникает впечатление, что они для себя допускают определенные сценарии, где, на их взгляд, у них получится одержать верх при обмене ядерными ударами".

Москву такой поход не устраивает концептуально, указал Рябков. "Политически это тоже неприемлемая постановка вопроса, поскольку она противоречит всем прежним договоренностям между Москвой и Вашингтоном в этой сфере. А с военной точки зрения это означает планирование и учения, которые по большому счету формируют в США у профессионалов навыки, необходимые для того, чтобы победить Россию в ситуации, когда ядерная кнопка нажата", - добавил он.

Замглавы МИД отметил, что Россия допускает возможность обнародования заявления о недопустимости ядерной войны со стороны стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН (Великобритания, Китай, Россия, США, Франция) на открывающейся в конце апреля обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия. "Мы над этим работаем. Мы получили конкретные предложения по формулировкам, касающимся этого заявления, сделанного в свое время на двусторонней основе. Пока рано говорить, получится ли выйти на приемлемый для всех участников "пятерки" результат. К сожалению, есть признаки того, что в некоторых столицах не прочь данную формулу размыть", - пояснил высокопоставленный дипломат.

"Если кому-то требуется время, а его не так много до 27 апреля, когда конференция начнется, чтобы это все окончательно отработать, то мы готовы ориентироваться на выпуск такого заявления непосредственно в ходе конференции", - подчеркнул он.

Ответ будет найден

Высокопоставленный дипломат указал, что осуществленные РФ шаги в сфере военного строительства позволяют надежно обеспечить потенциал сдерживания в условиях дальнейшего развития американской системы ПРО. "Но фактически мы имеем классическую схему нарастания напряженности и военного противостояния по логике наращивания вооружений", - заметил он.

"Военно-технический ответ, безусловно, будет найден, - подчеркнул замглавы МИД РФ. - В этом нет никаких сомнений. А политико-дипломатический ответ уже сформулирован, и мы не ослабим усилий по продвижению нашей логики, нашего объяснения того, почему происходящее в сфере военного строительства, включая развитие системы противоракетной обороны США, является глубоко дестабилизирующим шагом и фактором, негативно влияющим на глобальную стабильность".

Рябков в то же время выразил надежду, что США удержатся от опрометчивых шагов, но "по большому счету все предпосылки для слома системы контроля над вооружениями в ракетно-ядерной сфере есть". "На наш взгляд, это противоречит неоднократно заявлявшемуся в Вашингтоне, в том числе на высшем уровне, стремлению ограничить рост военных расходов и найти пути, как можно было бы договориться, поладить - вновь употреблю американскую терминологию - с Москвой", - резюмировал он.

SM-3 Block IIA

Противоракета SM-3 Block IIA отличается от предыдущих модификаций увеличенным диаметром корпуса, что позволило установить более мощные двигатели, а также новым носовым обтекателем. Как утверждают конструкторы, перехватчик разгоняется быстрее, летит дальше - до 1 тыс. км - и способен перехватывать баллистические ракеты на высоте до 500 км.

Ранее США уже дважды проводили испытания этой противоракеты, но оба раза потерпели неудачу.