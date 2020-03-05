Рябков уверен, что применение ядерного оружия в любом виде - это открытая дорога в ад

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Москва не считает возможным ограниченное применение ядерного оружия, так как его использование в любом количестве откроет врата в ад. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете "Коммерсантъ".

Как напомнил дипломат, с начала 1990-х годов все тактические ядерные боезаряды в России находятся на базах централизованного хранения. "У нас не произошло отклонений с точки зрения доктринального подхода к этому вопросу ни на миллиметр, ни на дюйм по сравнению с тем, что отражено в военной доктрине в редакциях 2010 и 2014 годов, - указал замминистра. - Из нового в нашем доктринальном мышлении последнего времени - упор именно на неядерное сдерживание".

"Не считаем, что возможно ограниченное применение ядерного оружия с последующим прекращением конфликта. Наоборот, применение ядерного оружия в любом, что называется, количестве и любой мощности - это открытие врат ада, - подчеркнул Рябков. - Дальнейший сценарий с трудом поддается просчету и моделированию, и уж в любом случае после подобного рода шага ожидать, что все сойдет на нет и одна из сторон, применивших такое средство, выйдет победителем из этой ситуации, ну по меньшей мере безответственно".

Москва также не видит оснований, по которым США приписывают РФ подобного рода расчеты или ожидания. "Американцы не могут нам объяснить, что их в нашей доктрине не устраивает", - обратил внимание замглавы МИД РФ.

Сознательная двусмысленность

Более того, Рябков указал на определенную тревожную динамику, которая заключается в появлении в американском арсенале боеприпасов пониженной мощности и повышенной точности, а также в более размытых доктринальных установках, которыми "оперируют в Вашингтоне, включая отсылки к неким "жизненно важным интересам", при защите которых может быть применено ядерное оружие".

"Американцы прекрасно знают, что все это не может не вызывать озабоченности не только у нас, но и у других стран в мире, - заверил российский дипломат. - Но они сознательно идут на сохранение размытости, двусмысленности, серой зоны в этой сфере, потому что они считают, что невнятность подхода к этим сверхсерьезным вопросам сама по себе является неким сдерживающим фактором".

По мнению Рябкова, такая постановка вопроса неправильна и ущербна. "Готовы к продолжению углубленных обсуждений тематики военных доктрин, в том числе в их ядерном аспекте, с США, чтобы там все же поняли, насколько они ошибаются", - заключил замминистра.

Предложения России по ДРСМД

США не приняли российские предложения по обеспечению прозрачности выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), потому что тогда Россия поймала бы их с поличным на нарушении соглашения, заявил Рябков.

"Пойти на транспарентность применительно к своим средствам они не могли, поскольку тогда бы мы воочию убедились и показали всем, что США действительно нарушают договор, - сказал он. - Я имею в виду в данной связи прежде всего наземную систему Mk-41, приспособленную для применения не только противоракет, но и крылатых ракет средней дальности, что было продемонстрировано через 16 дней после окончания действия договора. Если бы США нам установку Mk-41 продемонстрировали, когда договор еще действовал, мы могли взять их с поличным как нарушителя договора, чего они, конечно, не хотели".

Замглавы МИД добавил, что предложения Москвы по обеспечению транспарентности в сфере ракет средней и меньшей дальности остаются в силе. Однако, отметил дипломат, Россия не хотела бы подробно о них рассказывать в условиях, когда в НАТО заявляют о планах по созданию и развертыванию соответствующих систем. "Если мы услышим в какой-то момент сигнал о том, что страны НАТО к разговору по нашим идеям готовы, что США восприняли нашу логику и намерены вернуться к детальному обсуждению этой темы, тогда за нами не заржавеет, - указал он. - Мы свою конкретную позицию им представим".

Действие ДРСМД прекратилось 2 августа прошлого года по инициативе американской стороны. США объяснили свои действия отказом России выполнить их ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают положения ДРСМД. Москва отвергла эти обвинения, заявив, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвинула Вашингтону встречные претензии.

Развертывание ракет средней и меньшей дальности

США и остальные страны НАТО, отказываясь вслед за Россией принимать мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД), демонстрируют желание обладать потенциалом в этой сфере для решения задач в разных регионах мира, отметил замминистра.

По его словам, Соединенные Штаты вместе с союзниками по блоку "транслируют решимость предпринять шаги, чтобы нивелировать некую российскую угрозу", вместо того чтобы взять на себя обязательства не размещать РСМД наземного базирования по примеру РФ. "Мы делаем из этого только один вывод: США и НАТО нужен потенциал в сфере ракетных вооружений средней дальности для решения задач в разных регионах мира. У США, наверное, прежде всего в фокусе внимания Азиатско-Тихоокеанский регион. Но некоторые наши оппоненты в Европе не прочь поиспытывать нас на прочность и, что называется, на западном направлении. Это их выбор", - сказал замглавы МИД РФ.

Рябков пояснил, что члены НАТО исходят из ложного убеждения в том, что "Россия, создав и развернув ракету 9М729, нарушила ныне уже не действующий Договор о РСМД". "Эта позиция тупиковая, - заявил дипломат. - Она, по нашему убеждению, ущербна с точки зрения интересов самих натовских стран, потому что даже в отсутствие Договора о РСМД мы готовы работать на стабилизацию обстановки, в то время как они работают на нагнетание военной напряженности и наращивание своих потенциалов якобы в порядке военно-технического ответа на появление у России указанной ракеты".

Франция выказала готовность обсуждать предложение президента РФ Владимира Путина ввести встречный мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах, но, по словам Рябкова, "общенатовская линия все же доминирует". "Она по большому счету формирует ту среду в сфере безопасности и те элементы архитектуры безопасности, которые НАТО стремится выстроить в наиболее удобном для себя ключе. К российской политике это не имеет ровным счетом никакого отношения. Это очередное проявление геополитических предпочтений, которые уже давно ставятся во главу угла линии, проводимой на российском направлении Вашингтоном и другими натовскими столицами", - отметил замглавы МИД РФ.

Он добавил, что Россия отмечает подход, проявленный французской стороной, но пока не наблюдает "готовности всего альянса в целом сделать нужный шаг, хотя бы вступить в практический диалог, используя в том числе те идеи, которые были выдвинуты французским руководством".

Договор о СНВ

Любые попытки дополнить текст Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) посредством включения в него новых видов оружия или потенциалов третьих стран сделают невозможным продление документа до истечения его срока действия, заявил Рябков.

В частности, глава Пентагона назвал на днях три условия для продления ДСНВ: охват договором нового российского стратегического оружия, подведение под договор российского нестратегического ядерного оружия и участие в договоренностях Китая.

"Если администрация США проинформирует нас о том, что продление договора возможно только при соблюдении упомянутых трех условий, я думаю, вопрос снимется сам собой, - отметил высокопоставленный российский дипломат. - Это просто невозможно. Изменить текст договора в упомянутом русле не получится".

"Договор о СНВ составлен иным образом, - пояснил замглавы МИД РФ. - Его raison d'etre (смысл - прим. ТАСС) в том, чтобы ограничивать перечисленные непосредственно в самом этом документе системы вооружений. Для охвата иных систем потребовался бы совершенно иной договор. То есть речь шла бы по сути дела о полном переписывании текста и последующем прохождении процедуры ратификации. Понятно, что столь сложная, многоплановая и небесспорная задача не может быть решена просто даже физически, технологически в остающееся до истечения нынешнего договора время".

По этой причине, продолжил он, Москва предлагает "оставить применительно к Договору о СНВ все как есть и просто продлить этот документ". "Он нужен не только России и США (американские представители тоже говорили о том, что видят в договоре важные для себя положительные стороны), он нужен всему международному сообществу, - подчеркнул Рябков. - Нам надо раздвинуть временные рамки, расширить по срокам диапазон, в течение которого документ действует, обеспечивая предсказуемость и понятный ход развития в данной сфере, получая таким образом время для продолжения дискуссии о том, что делать дальше".

Безопасность РФ

Москва неоднократно заявляла, что безопасность России надежно обеспечена на десятилетия вперед, США и их союзники по НАТО это знают, заявил Рябков. "Мы неоднократно говорили, в том числе об этом говорил президент, что безопасность Российской Федерации надежно обеспечена на десятилетия вперед. Американцы это знают. Это знают их союзники по НАТО", - сказал Рябков, отвечая на вопрос о том, что могла бы потерять Москва в случае непродления ДСНВ (неофициальное название - СНВ-3).

Замминистра отметил, что эффективность обеспечения национальной безопасности при наличии работоспособных и действующих механизмов в сфере контроля над вооружениями повышается. По его словам, расходы на эту работу можно оптимизировать.

"В политико-дипломатическом плане, безусловно, предсказуемость и понимание на определенную глубину вперед, что мы можем ожидать по части возможностей наших оппонентов - назовем их так, - в отсутствие договора резко уменьшится. Конечно, то, что выделяется американскими экспертами как положительные стороны Договора о СНВ, транспарентность и предсказуемость, важно и для нас, - продолжил высокопоставленный дипломат. - Не будем кривить душой и скажем, что сам по себе договор, выстроенный на принципе паритета и баланса интересов, обеспечивает то же самое и нам".

Рябков подчеркнул, что Россия и без договора будет работать над укреплением безопасности и решать задачи, в том числе политико-дипломатического свойства, другими методами. "Как я уже сказал, это будет сложнее, чем при его сохранении", - добавил он.

"Перед Москвой и Вашингтоном, по сути дела, стоит одинаковый выбор применительно к тому, как мы дальше будем заниматься контролем над вооружениями", - отметил замглавы МИД РФ.

Рябков подчеркнул, что в отношении самого ДСНВ Россия свой выбор сделала. "Мы готовы к продлению без предварительных условий и считаем, что это было бы наиболее правильным решением для всех, включая США", - сказал он.

О договоре

Москва и Вашингтон подписали ДСНВ в 2010 году. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет по обоюдному согласию сторон.