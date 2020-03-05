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Рябков: РФ не думает, что кто-то возразит против идеи саммита "пятерки" СБ ООН

Замглавы МИД отметил, что Франция и Китай ранее "публично подтверждали свою поддержку этого предложения"

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Москва считает, что возражений против идеи России о проведении саммита "пятерки" постоянных членов Совета Безопасности ООН не будет. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью газете "Коммерсантъ".

"Действительно, мы исходим из того, что согласие американской стороны на проведение саммита пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН имеется. И мы не думаем, что кто-то из других участников "пятерки" будет возражать против самой идеи. Тем более что Франция и Китайская Народная Республика ранее уже публично подтверждали свою поддержку этого предложения", - сказал он.

Рябков отметил, что России совместно с коллегами из "пятерки" предстоит провести значительную подготовительную работу. Он напомнил, что изначально в предложениях президента РФ Владимира Путина, который является инициатором саммита и автором этой инициативы, прозвучала мысль о том, что "говорить нужно по максимально широкой повестке дня". "Вопросы контроля над вооружениями при всей их важности не могут заслонять собой все остальное", - отметил высокопоставленный дипломат.

"Вы видите, что творится в мире в плане региональных конфликтов. Мы также сталкиваемся с множеством новых вызовов, в том числе с теми, о которых раньше не могли составить себе ясное представление. Соответственно, будем стараться сформировать такую повестку дня, которая позволит лидерам провести прямой и углубленный разговор по наиболее насущным проблемам. Контроль над вооружениями среди них, но он не на переднем плане", - заключил замглавы МИД РФ.

23 января, выступая на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста, Владимир Путин предложил созвать в 2020 году саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайФранцияРябков, Сергей Алексеевич
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