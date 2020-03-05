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Кризис в Сирии

Косачев заявил, что новые договоренности Турции и РФ по Идлибу дают повод для оптимизма

При этом они не спасают от возможных новых кризисов, отметил глава комитета Совета Федерации по международным делам

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Новые договоренности России и Турции по Идлибу являются поводом для оптимизма, но не гарантией от новых кризисов. Такое мнение выразил в четверг глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Сегодня [согласован] новый документ в развитие этих договоренностей. И это дает повод для оптимизма", - написал Косачев на своей странице в Facebook, при этом отметив, что подписание соглашение не спасает от новых кризисов. "Восток - дело тонкое, а где тонко, часто рвется. Особенно, если в этом многие заинтересованы, в том числе далекие от Востока силы. Сегодня у них не получилось, а у [президента РФ Владимира] Путина и [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана - получилось, и это главное", - добавил сенатор.

То, что были найдены взаимоприемлемые решения проблемы обострения в сирийском Идлибе, по мнению сенатора, стало ключевым итогом прошедших в четверг переговоров. "Переговоры были ожидаемо непростыми, но тем весомее итог. А он заключается не просто в рукопожатиях под камеру и не только в заявлениях о продолжении работы по Идлибу. Хотя с учетом накала обстановки до того и это было бы отличным результатом. Однако согласован конкретный и подробный совместный документ по урегулированию в Сирии", - отметил сенатор.

По словам парламентария, сама встреча стала "если не сенсацией, то точно для многих неожиданным событием". "Эскалация обстановки в Идлибе, гибель турецких и сирийских военных и, не в последнюю очередь, массированная информационная кампания Запада в трагических и полуистерических тонах, как это бывает всегда, когда наступают не прозападные силы - все это не только делало возможность личной встречи Путина и Эрдогана весьма шаткой, но и вообще привело к разговорам об очередной русско-турецкой войне", - указал Косачев.

Вместе с тем, полагает глава международного комитета СФ, три фактора были за встречу: негативный опыт прежних лет, включая гибель российских военных, который тем не менее удавалось преодолевать именно в личном диалоге лидеров; взаимное уважение интересов, несмотря на многие разногласия в оценках и подходах; подчеркнуто дипломатическая линия Путина в международных делах в отличие от западного подхода, основанного на угрозах и санкциях для продавливания "единственно верной" позиции.

Сенатор указал на неизменный на протяжении многих лет подход Москвы, который заключается в том, что для решения проблем стороны должны встречаться и обсуждать их. "Судя по всему, президент Эрдоган при всей его воинственности также почувствовал вкус к дипломатии, которая может сберечь много жизней и развязать те узлы, которые кажутся безнадежными", - полагает Косачев.

Встреча Путина и Эрдогана

По итогам встречи Путина и Эрдогана стороны согласовали совместный документ, касающийся ситуации в Сирии. Его положения позднее огласили министры иностранных дел. По словам российского лидера, в совместном заявлении изложены те решения, которые два президента "выработали в ходе сегодняшних более чем шестичасовых консультаций".

В частности, РФ и Турция договорились о режиме прекращения огня по существующей линии соприкосновения в Идлибской зоне деэскалации с 6 марта, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКосачев, Константин ИосифовичСирияТурцияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
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