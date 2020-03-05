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Слуцкий уверен, что Россия и Турция сохранят партнерские отношения в ситуации с Идлибом

Москва и Анкара останутся стратегическими партнерами по политическим и экономическим вопросам, подчеркнул депутат

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Прошедшие переговоры президента России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана стали свидетельством партнерских и конструктивных отношений Москвы и Анкары, которые будут сохраняться в том числе и в ситуации с Идлибом. Такое мнение журналистам в четверг выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Итоги почти шестичасовых переговоров лидеров России и Турции по ситуации в Идлибе еще раз показали конструктивный уровень партнерства Москвы и Анкары в самых непростых ситуациях. Мы разделяем единые подходы в вопросах борьбы с терроризмом и необходимости скорейшего сирийского урегулирования", - отметил парламентарий.

Он заметил, что у сторон были разногласия, но "московские договоренности о прекращении боевых действий в идлибской зоне с 6 марта и создании двенадцатикилометрового коридора безопасности по трассе М4, по сути, разрубают узел противоречий".

"Россия и Турция останутся стратегическими партнерами по политическим и экономическим вопросам, в том числе и в плоскости парламентской дипломатии. Мы будем только наращивать сотрудничество, невзирая на все попытки Дальнего Запада развести Москву и Анкару по разные стороны", - заверил Слуцкий.

Говоря про положение дел в Идлибе, глава комитета выразил уверенность в том, что "спустя несколько недель ситуация в этой зоне деэскалации будет под контролем сил, обеспечивающих ее безопасность". "И Россия с Турцией здесь будут на партнерских, а не антагонистических позициях. Это знаковые переговоры, их результат только усиливает предыдущие договоренности Путина и Эрдогана", - резюмировал депутат.

По итогам встречи Путина и Эрдогана стороны согласовали совместный документ, касающийся ситуации в Сирии. Его положения позднее огласили министры иностранных дел. По словам российского лидера, в совместном заявлении изложены те решения, которые два президента "выработали в ходе сегодняшних более чем шестичасовых консультаций". В частности, РФ и Турция договорились о режиме прекращения огня по существующей линии соприкосновения в Идлибской зоне деэскалации с 6 марта, говорится в совместном заявлении по итогам переговоров.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипСлуцкий, Леонид ЭдуардовичСирийско-турецкий конфликтВстреча Путина и Эрдогана в Москве
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