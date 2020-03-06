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Предложения по изменениям в Конституции

Путин призвал все парламентские партии направить наблюдателей на голосование по поправкам

Президент отметил, что контроль за проведением голосования также будет осуществлять Общественная палата РФ

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ 22 апреля должно пройти так, чтобы его результаты не вызывали сомнений. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями думских фракций.

Он отметил, что контроль за проведением голосования будет осуществлять Общественная палата РФ. "Прошу вас оказать содействие, в том числе направить на избирательные участки наблюдателей от всех партий. Мы все заинтересованы в том, чтобы голосование прошло в соответствии с самыми высокими стандартами, обеспечивающими чистоту процедуры и результаты, которые не вызывали бы сомнений", - подчеркнул Путин.

Путин выразил надежду, что партии окажут поддержку Центризбиркому при организации голосования, которое пройдет по модели закона о выборах главы государства. По его словам, "ответственность за нарушения процедуры" здесь должна быть такой же, как за аналогичные нарушения в ходе голосования на выборах президента. "Поэтому [я] дал поручения внести соответствующие изменения в административный и уголовный кодексы", - сказал Путин.

Он отметил, что контроль за проведением голосования будет осуществлять Общественная палата РФ. "Прошу вас оказать содействие, в том числе направить на избирательные участки наблюдателей от всех партий", - обратился глава государства к лидерам фракций.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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