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Песков: лидеры думских фракций не обсуждали с Путиным возможность досрочных выборов в ГД

Ранее глава государства провел в Кремле отдельные встречи с лидерами фракций нижней палаты парламента

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Вопрос о возможности досрочных выборов в Государственную думу не обсуждался на встречах президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций.

"Нет, этот вопрос не поднимался", - заявил ТАСС в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Вечером в четверг и в ночь на пятницу глава государства провел в Кремле отдельные встречи с лидерами фракций нижней палаты парламента. Позже он провел общую встречу с ними, в которой также принял участие спикер Госдумы Вячеслав Володин. Главной темой беседы стали поправки в конституцию.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента сообщал, что вопрос о досрочных выборах в Думу "никогда не звучал и никем не ставился". Он отмечал, что Путин не намерен поднимать эту тему на встрече с депутатами. Песков заметил, что обсуждение вопроса "будет зависеть от тех, кто будет говорить [из участников встречи]".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПредложения по изменениям в Конституции
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