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Жириновский предложил проводить выборы в России в апреле

В настоящее время единый день голосования проходит во второе воскресенье сентября

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в пятницу в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями думских фракций предложил проводить выборы в России в конце апреля.

В настоящее время единый день голосования проходит во второе воскресенье сентября.

По словам Жириновского, "граждане с удовольствием пойдут" на всероссийское голосование по поправке к Конституции, намеченное на 22 апреля, этот день будет объявлен выходным. "Может, в перспективе и выборы ежегодные можно проводить в середине, в последнюю среду апреля-месяца?" - сказал он.

Жириновский заметил, что у избирателей будет "весеннее настроение", это также позволит "разгрузить лето".

Теги
Жириновский, Владимир ВольфовичРоссия
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