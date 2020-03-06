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МИД: Россия обеспокоена заявлениями США о Договоре по открытому небу

Мария Захарова назвала договор "разменной монетой во внутриполитических играх" американских политиков

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Россия обеспокоена попытками некоторых американских политиков использовать риторику вокруг Договора по открытому небу (ДОН) во внутриполитической игре, официальной информации о возможности выхода Вашингтона из соглашения не поступало. Об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Всерьез мы обеспокоены заявлениями некоторых высокопоставленных функционеров, парламентариев США, которые пытаются сделать договор некой разменной монетой во внутриполитических играх, - сказала Захарова. - Хотела бы вас проинформировать, что до настоящего времени никаких официальных заявлений о возможном выходе США из Договора по открытому небу сделано не было", - отметила она.

Теги
СШАЗахарова, Мария Владимировна
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