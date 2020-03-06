Дума отменила форум "Развитие парламентаризма"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Международный форум "Развитие парламентаризма", проведение которого было запланировано на июль, отменен, он может состояться в следующем году. Об этом сообщил в пятницу журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Отвечая на вопрос ТАСС, он пояснил, что это связано с распространением нового коронавируса, который является "общим вызовом" для мира. "Для нас самое главное - здоровье наших граждан", - подчеркнул спикер.

По словам Володина, форум будет "перенесен на следующий год". При этом он не исключил, что к вопросу его проведения "можно будет вернуться осенью", если распространение вируса пойдет на спад. Кроме того, продолжил председатель Госдумы, "руководители фракций будут отменять ряд мероприятий".

При этом спикер нижней палаты российского парламента сообщил, что запланированные рабочие встречи будут проводиться. Так, по его словам, на следующей неделе запланирована встреча с руководителем форума "Петербургский диалог" с германской стороны Рональдом Поффала. "Но это рабочий формат, предусматривает участие человек 15, а в форуме "Развитие парламентаризма" участвуют около тысячи человек", - аргументировал Володин.

Второй международный форум "Развитие парламентаризма" прошел 1-3 июля 2019 года по инициативе Госдумы. Тогда на мероприятие приехали представители 132 государств, участие в мероприятиях приняли около 800 законодателей и экспертов, в том числе из 14 международных парламентских организаций. На форуме присутствовал 41 спикер, представляющий национальный парламент, - вдвое больше, чем на первом форуме, состоявшемся в 2018 году.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены более чем в 80 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, по данным на 6 марта, зафиксировано более 3 тыс. летальных исходов, выздоровели более 53,5 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80,5 тыс. По данным ВОЗ на 5 марта, за пределами КНР число заболевших приблизилось к 15 тыс., 267 человек умерли.