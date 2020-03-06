МИД РФ назвал корабли Запада в районе Персидского залива новым раздражителем в регионе

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Избыточное присутствие кораблей иностранных государств в районе Персидского залива не способствует снятию напряженности в регионе и создает дополнительный раздражитель. Об этом заявила в пятницу на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Квалифицируем ситуацию в районе Персидского залива [военная операция "Агенор" в Ормузском проливе при поддержке Бельгии, Германии, Греции, Дании, Италии, Нидерландов, Португалии и Франции] как неспокойную, - подчеркнула она. - Явное избыточное присутствие там кораблей иностранных государства не способствует деэскалации напряженности [в регионе], а наоборот создает дополнительный раздражитель".

По ее словам, сложившаяся ситуация "обусловлена обострением целого комплекса проблем". "Выступаем за то, чтобы все страны, которые заинтересованы в разрядке и укреплении региональной стабильности, рассмотрели российское предложение, касающееся налаживания диалога и создания системы коллективной безопасности в районе Персидского залива".

"Российский подход к урегулированию ситуации основывается на принципе равноправного взаимодействия всех региональных и других заинтересованных сторон, неукоснительного выполнения норм международного права", - заключила Захарова.

Ситуация в зоне Персидского залива обострилась 19 июля прошлого года, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер был арестован "в связи с нарушением международных правил" и сопровожден в порт для проверки. Госдепартамент объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. О своем намерении вступить в коалицию заявили Австралия, Бахрейн, Саудовская Аравия, ОАЭ и Великобритания.