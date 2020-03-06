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Захарова напомнила учредителям "Дня сопротивления оккупации Крыма" о "поезде дружбы"

Представитель МИД РФ также назвала смешным указ украинского президента Владимира Зеленского, в котором 26 февраля объявлено "Днем сопротивления оккупации автономной республики Крым и города Севастополя"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала учредителям "Дня сопротивления оккупации Крыма и Севастополя" на Украине вспомнить об угрозах в адрес крымчан, с которыми выступали представители украинских радикальных движений в 2014 году. В частности, она напомнила намерениях националистов направить на полуостров "поезд дружбы" для расправы с жителями Крыма.

Захарова назвала смешным указ президента Владимира Зеленского, в котором 26 февраля объявлено "Днем сопротивления оккупации автономной республики Крым и города Севастополя". "Эти действия можно назвать только одним словом, мне кажется, - это пантомима, потому что смешно и бесполезно", - сказала она на брифинге в пятницу. Дипломат пояснила, что выбранная украинским руководством дата имеет историческую подоплеку.

"25 февраля 2014 года один из главарей запрещенного в России украинского национал-радикального движения "Правый сектор" [Игорь] Мосийчук озвучил свои соображения по удержанию Крыма", - пояснила официальный представитель МИД РФ. Мосийчук заявлял, что, если власти Украины не способны жестоко наказать несогласных крымчан, то это сделает "Правый сектор", направив на полуостров "поезд дружбы". "Прошло шесть лет, и на Украине появился новый праздник - "День сопротивления оккупации автономной республики Крым и города Севастополь", - сказала Захарова.

"Зная о том, как видели на Украине так называемое освобождение Крыма от оккупации, стоит ли удивляться, что крымчане сделали свой осознанный выбор на референдуме 16 марта в пользу воссоединения с Россией?" - задалась она вопросом. Захарова посоветовала тем, кто придумывает подобные даты, вспоминать новейшую историю и заявления нынешних идеологов украинской государственности, которые ранее призывали к жестокости и кровавым расправам.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта 2014 года президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

Теги
УкраинаРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаКрым
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