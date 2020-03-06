МИД РФ советует Черногории "повернуться на 180 градусов" в поисках вмешательства в ее дела

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя в пятницу высказывания президента Черногории Мило Джукановича о якобы имеющем место российском вмешательства во внутренние дела его страны, посоветовала искать виновных "ровно в противоположной стороне".

Как подчеркнула дипломат, Москва не имеет привычки вмешиваться во внутренние дела других стран, Черногория здесь не исключение.

"Если руководство Черногории хочет поискать тех, кто вмешивается в ее дела, им нужно повернуть голову на 180 градусов и посмотреть ровно в противоположенную сторону, - отметила она. - Может, тогда они увидят, кто вмешивается в их внутренние дела".

Захарова также предположила, что целью подобных утверждений является решение внутренних проблем путем поиска внешнего врага, а также попытка "увести общественное мнение от понимания того, кто реально вмешивается во внутренние дела Черногории". "Ситуация вокруг принятого в декабре 2019 года в Черногории закона о свободе вероисповедания, безусловно, вызывает серьезную тревогу, - указала дипломат. - Мы давали комментарий, потому что эта тема имела мировое значение и резонанс. Все это происходило в силу разрушительного воздействия этого решения на единство православного мира".

"Проблему надо искать именно в этом, а не в позиции тех сил, которые критически отзываются о законодательных новеллах и призывают к уважительному и равноправному диалогу черногорских властей и сербской православной церкви, отстаивающей свои вековые права и интересы, - подчеркнула Захарова. - Что касается продвижения Подгорицы по евроинтеграционному пути, это суверенный выбор. Мы никогда не выступали против расширения ЕС".