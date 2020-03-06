Медведев: в России проявляют большой интерес к политическим процессам, идущим в Казахстане

НУР-СУЛТАН, 6 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил в пятницу на встрече в Нур-Султане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым интерес российской стороны к важным политическим процессам, происходящим в республике.

"Наши страны сейчас развиваются, находятся в таком важном, достаточно серьезном этапе своего развития. Вы упомянули конституционную реформу, которая у нас проходит. Большие процессы в вашей стране развиваются. Мы тоже за ними наблюдаем, изучаем", - сказал Медведев.

"Иного и быть не может, поскольку мы друзья, мы партнеры и должны не только помогать развитию друг друга, но и, в известной степени, учиться некоторым прошедшим этапам или элементам нашего развития", - добавил он.

Как отметил в свою очередь Токаев, процессы, касающиеся внесения изменений в действующую Конституцию РФ, представляют для казахстанской стороны большой интерес, так как Россия и Казахстан являются стратегическими партнерами. "По нашим наблюдениям, Россия вступает в новый этап своего развития", - указал Токаев. Он также поздравил Медведева с новым назначением и выразил уверенность, что его богатый опыт "послужит укреплению российской государственности".