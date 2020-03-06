{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Замглавы МИД РФ обсудил с представителем сирийской оппозиции политическое урегулирование

Участники переговоров также рассмотрели военно-политическую обстановку в республике

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил в пятницу с лидером "московской" группы сирийской оппозиции Кадри Джамилем перспективы политического процесса в Сирии, а также военно-политическую обстановку в арабской республике. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся военно-политической ситуации в Сирии и перспектив продвижения политического процесса, осуществляемого и ведомого самими сирийцами в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", - отметили в российском дипведомстве.

Теги
СирияРоссияКризис в СирииБогданов, Михаил Леонидович
Реклама на ТАСС
Сирийско-турецкий конфликт
Россия проинформирует Совбез ООН об итогах переговоров с Турцией по Сирии
7 марта СБ проведет консультации по ситуации в республике, сообщил официальный представитель постпредства России при ООН Федор Стржижовский
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС