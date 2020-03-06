Замглавы МИД РФ обсудил с представителем сирийской оппозиции политическое урегулирование

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил в пятницу с лидером "московской" группы сирийской оппозиции Кадри Джамилем перспективы политического процесса в Сирии, а также военно-политическую обстановку в арабской республике. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялось обсуждение складывающейся военно-политической ситуации в Сирии и перспектив продвижения политического процесса, осуществляемого и ведомого самими сирийцами в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", - отметили в российском дипведомстве.