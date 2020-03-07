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Решетников станет сопредседателем четырех межправкомиссий

Ранее председателем российских частей этих межправительственных комиссий был Максим Орешкин

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Министр экономического развития РФ Максим Решетников назначен председателем российских частей четырех межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству с зарубежными государствами. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте кабмина.

В документе отмечается, что Решетников станет сопредседателем межправительственной российско-мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном, российско-французского совета по экономическим, финансовым и торговым вопросам, а также российско-японской комиссии по торгово-экономическим вопросам.

Ранее председателем российских частей этих межправительственных комиссий был предшественник Решетникова на посту министра экономического развития, ныне помощник президента Максим Орешкин.

Теги
РоссияОрешкин, Максим СтаниславовичРешетников, Максим Геннадьевич
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