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Захарова возложила ответственность на Турцию за кампанию против посла РФ в Анкаре

Официальный представитель МИД отметила, что в данном случае есть основания говорить о спланированной кампании

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Угрозы в адрес диппредставительства РФ в Анкаре являются незаконными, ответственность за информационную кампанию против российского посла и ее последствия лежит на турецкой стороне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье в интервью телеканалу "Россия-24".

"Я просто хочу напомнить всем, и в том числе нашим коллегам, что любое проявление агрессии и угрозы, будь то в соцсетях, будь то в ходе демонстрации перед дипломатическим ведомством - это вещи, находящиеся вне закона. Поэтому <...> силы, которые были задействованы в накачке общественного сознания и вот этими агрессивными лозунгами занимались, вот этой прямой информационной кампанией, должны понимать, что ответственность и за ход этой информационной кампании, и за ее последствия, лежит на турецкой стороне", - сказала она.

Захарова отметила, что в данном случае есть основания говорить о спланированной кампании. "Не могу сказать конкретно, кто за ней стоял, но есть у меня такое ощущение, что все-таки вещь или явление это срежиссированное. Нужно прекрасно понимать - в данном случае я апеллирую к Анкаре, - что это очень опасная тенденция. Раскачать просто, а успокоить сложно", - добавила она.

Представитель дипломатического ведомства напомнила о трагической ситуации с убийством в 2016 году российского посла в Турции Андрея Карлова, отметив, что решения суда по этому делу еще нет. "Поэтому на этом фоне, когда еще рефреном каждый день звучит эта трагедия, специально вызывать в людях чувство агрессии и заводить вот такие вот эмоции - я считаю, что это крайне опасная вещь", - сказала Захарова.

Ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов сообщил, что ему начали поступать угрозы из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб. Как заявлял на полях Мюнхенской конференции по безопасности замглавы МИД РФ Александр Грушко, РФ ожидает от Турции обеспечения безопасности российских дипломатов.

Теги
ТурцияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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