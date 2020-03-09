Антонов и Мнучин обсудили перспективы отношений России и США

ВАШИНГТОН, 9 марта. /ТАСС/. Посол России в США Анатолий Антонов провел в понедельник встречу с американским министром финансов Стивеном Мнучиным и обсудил состояние и перспективы двусторонних связей. Об этом сообщила пресс-служба российского диппредставительства.

"9 марта посол России Антонов встретился с министром финансов США Мнучиным. Обсуждались вопросы состояния и перспектив российско-американских связей, ход выполнения договоренностей президентов Владимира Путина и Дональда Трампа по итогам саммита в Хельсинки в 2018 году и встречи в Осаке в 2019 году", - говорится в заявлении.

"С российской стороны подтвержден настрой на совместную работу по стабилизации двусторонних отношений. Выражена заинтересованность в поддержании регулярного прямого диалога между посольством и администрацией США", - отметили в российской дипмиссии.