Госдума поддержала поправки к Конституции о детях как о приоритете госполитики РФ и о Боге

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Госдума во вторник на заседании поддержала включение в законопроект о поправке к Конституции положений, предусматривающих упоминание Бога, а также о том, что дети - это приоритет государственной политики РФ.

В случае окончательного принятия законопроекта Конституция РФ будет дополнена статьей 67.1, в которую будет включено упоминание о Боге. Необходимость в этом стала предметом оживленной полемики в обществе, в итоге в президентской поправке была предложена формулировка, в которой о Боге говорится в контексте истории. "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - сказано в поправке. Следующий пункт этой же статьи гласит о том, что РФ "чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды", а "умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается".

Данная поправка была вынесена на отдельное голосование в связи с корректировкой положения о детях. Изначально в документе говорилось о детях как о достоянии Российской Федерации. В итоге в текст вошла формулировка, согласно которой "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России", а государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, "обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения", следует из текста.