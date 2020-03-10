Косачев считает, что все поправки к Конституции направлены на укрепление страны

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Все поправки к Конституции, принятые во вторник во втором чтении, направлены в конечном итоге на защиту суверенитета России и будут способствовать самостоятельному развитию российского государства. Такое мнение выразил председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Все поправки, которые сейчас предлагаются в Конституцию, на самом деле преследуют только одну цель - защитить народ России, защитить его право на то, чтобы определять судьбу России, а это и есть суверенитет, это независимость от внешнего давления, это внутренняя стабильность, - сказал он. - Все эти поправки укрепляют нашу страну изнутри таким образом, чтобы она могла развиваться самостоятельно, а не под диктовку извне".

Госдума во вторник приняла во втором - основном - чтении законопроект о поправке к Конституции, который включает положения об ограничении числа президентских сроков, расширении полномочий парламента, закреплении социальных гарантий, приоритете Основного закона над международными соглашениями, а также о русском языке как языке государствообразующего народа. Законопроектом предусмотрен и особый порядок вступления этих положений в силу.