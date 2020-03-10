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Предложения по изменениям в Конституции

Черчесов назвал интересным предложение о снятии ограничений сроков для президента РФ

Главный тренер сборной России по футболу отметил, что действующий глава государства пользуется огромным авторитетом в стране и за рубежом

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Предложение депутата Госдумы Валентины Терешковой о снятии в конституции ограничений сроков для президента РФ является интересным. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов.

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На заседании во вторник Терешкова предложила уточнить в конституции, что действующий и бывшие президенты РФ смогут баллотироваться на должность главы государства без учета сроков их полномочий на этом посту. Эта поправка была поддержана Госдумой.

"Отмечу интересное, на мой взгляд, предложение Валентины Терешковой о снятии ограничений президентских сроков Владимира Путина, как, собственно, и любого другого кандидата. Ни для кого не секрет, что Владимир Владимирович является лидером нашего государства и пользуется огромным авторитетом как у российских граждан, так и за рубежом, - сказал Черчесов. - В целом же все предложения широко обсуждаются обществом уже порядка 1,5 месяца. Что касается окончательных решений, то их примут россияне, у которых будет возможность дважды проголосовать за те или иные поправки".

"Всем известно, что действующая Конституция РФ была принята в 1993 году. С того момента прошло уже более 25 лет, и как гражданин России я, безусловно, понимаю, что есть необходимость для определенных изменений в закон. Поправки, предложенные президентом РФ, несут в большей степени социальный характер и являются актуальными. На мой взгляд, прежде всего они направлены на улучшение жизни россиян во всех сферах, в том числе и спортивной", - добавил он.

Одна из поправок в конституцию связана с защитой территориальной целостности страны, в ней подчеркивается недопущение действий, направленных на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям. "Россия - большая страна, от действий которой во многом зависит мировая стабильность. Естественно, что, как и в любом государстве, у нас должны функционировать механизмы, гарантирующие России независимость и суверенитет. Такого рода корректировки и необходимо закрепить в основном законе страны", - подчеркнул он.

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