В ОНФ считают, что возможность участия Путина в выборах обеспечит реализацию соцгарантий

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Внесение в Конституцию РФ поправки, позволяющей действующему президенту участвовать в следующих выборах, гарантирует реализацию новых социальных гарантий, которые также планируется предусмотреть в Основном законе страны - такая преемственность не позволит чиновникам не выполнить текущих поручений президента и обеспечит качественные изменения в результате реализации национальных проектов, считает сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра "Сириус" , член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева.

"Безусловно, такая поправка нужна, за нее выступала и выступает большая часть населения России. Она дает возможность нам всем сохранить стабильность, а политическая неопределенность уже сейчас начнет снижаться. Принципиально важно, что именно сейчас, на фоне действительно глобальных социальных, экономических и политических проблем, президент в очередной раз показал свою готовность последовательно решать встающие перед Россией задачи, ориентируясь на приоритет социальных гарантий. В частности, для того, чтобы поколение, которое сейчас выпускается из "Сириуса", пришло на новые высокотехнологичные рабочие места в регионах, нам нужно время и стабильность - только в этом случае мы получим качественные результаты от национальных проектов, усиление нашего суверенитета и позиций России в мире", - сказала Шмелева.

При этом, по ее словам, реакция самого главы государства на предложенную поправку (Владимир Путин допустил ее принятие, отметив, что предварительно ее должен оценить Конституционный суд РФ - прим. ТАСС) свидетельствует и о готовности принимать на себя всю полноту ответственности, и о "следовании прозрачным и ясным правилам, готовности непосредственно выйти к народу, ориентироваться только на его поддержку".

"Такая прозрачность, открытость и следование закону, безусловно, выбивает опору из-под ног оппозиции, пытающейся раскачивать внутреннюю ситуацию в России - не беря ответственность, но списывая все на глобальные катаклизмы", - отметила собеседница агентства.

Госдума во вторник приняла во втором - основном - чтении законопроект о поправке к Конституции, который включает положения об ограничении числа президентских сроков, расширении полномочий парламента, закреплении социальных гарантий, приоритете Основного закона над международными соглашениями, а также о русском языке как языке государствообразующего народа. Законопроектом предусмотрен и особый порядок вступления этих положений в силу. Путин допустил внесение в законопроект поправки, которая позволила бы ему вновь участвовать в выборах главы государства, отметив, что эту поправку должен оценить Конституционный суд (КС) РФ. Вместе с тем российский лидер счел нецелесообразным отменять лимит на число президентских сроков.