Совфед рассмотрит закон о внесении изменений в Конституцию

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду рассмотрит ряд законов, самый резонансный и обсуждаемый из них - документ о внесении изменений в Конституцию РФ.

Кроме того, сенаторы примут решения по поводу законов о выходе на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет, о региональных омбудсменах, а также о признании носителями русского языка без прохождения собеседования граждан Белоруссии и граждан Украины, которые свободно владеют русским языком.

В рамках "правительственного часа" перед сенаторами выступит глава Минэнерго Александр Новак, он расскажет об актуальных вопросах развития энергетической инфраструктуры согласно комплексному плану ее модернизации и расширения на период до 2024 года

Поправка в Конституцию

Членам Совета Федерации в среду предстоит рассмотреть закон о внесении изменений в Конституцию. Ожидается, что Госдума примет закон в третьем, заключительном чтении в среду утром. В проекте повестки пленарного заседания Совета Федерации запланирован часовой перерыв. Как объяснил ТАСС глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, за это время каждый комитет палаты должен рассмотреть уже принятый Госдумой закон, так как поправка в Конституцию затрагивает деятельность каждого комитета. После того, как сенаторы на комитетах примут решения по данному закону, документ будет выносится на голосование уже в рамках пленарного заседания верхней палаты парламента.

Госдума во вторник приняла во втором - основном - чтении законопроект о поправке к Конституции, который включает положения об ограничении числа президентских сроков, расширении полномочий парламента, закреплении социальных гарантий, приоритете основного закона над международными соглашениями, а также о русском языке как языке государствообразующего народа. Законопроектом предусмотрен и особый порядок вступления этих положений в силу. Госдума на заседании также приняла поправку в процедурную часть законопроекта об изменениях в конституции, которая дает право действующему президенту РФ Владимиру Путину переизбираться на этот пост, несмотря на прошлые сроки.

Негосударственная пенсия

Сенаторы также рассмотрят закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии по пенсионным договорам в рамках добровольного пенсионного страхования женщины приобретают с 55 лет, а мужчины - с 60 лет.

Сейчас законодательство предусматривает поэтапное увеличение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости, до 60 и 65 лет (женщины и мужчины соответственно). Такие изменения также влекут одновременное увеличение возраста выхода на негосударственную пенсию, так как основаниями для выплаты пенсии в пенсионных договорах являются пенсионные основания, установленные законодательством РФ на момент заключения этих договоров. Таким образом для лиц, выходящих на негосударственную пенсию по договорам, заключенным после 1 января 2019 года, право на получение пенсии возникнет для женщин в 60, а для мужчин - в 65 лет, говорится в пояснительной записке.

"Поздний выход на негосударственную пенсию делает этот институт... менее привлекательным для потенциальных вкладчиков, в связи с чем объем поступлений в негосударственные пенсионные фонды сокращается", - считают авторы документа.

Закон возвращает возраст выхода на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. Кроме того, предлагается уточнить пенсионные основания, исключив из них условие о наличии страхового стажа. Уточняется также порядок обращения за негосударственной пенсией. "Это позволит привлечь к накоплению будущих пенсий в негосударственных пенсионных фондах такие категории лиц, как самозанятые граждане, иностранные граждане, лица, имеющие иждивенцев, и наемные работники", - отмечается в пояснительной записке.