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Интервью Владимира Путина ТАСС

Путин рассказал, что они с Трампом называют друг друга по имени

Российский лидер также отметил, что у него были "достаточно конструктивные отношения" со всеми американскими президентами

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп обращаются друг к другу по имени. Об этом российский лидер рассказал в интервью для проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

"Он меня Владимиром называет, я его - Дональдом", - сказал глава государства.

Он затруднился сказать, с кем из американских президентов, начиная с покинувшего Белый дом в январе 2001 года Билла Клинтона, ему было комфортнее общаться. "У меня со всеми были на самом деле достаточно конструктивные отношения", - отметил Путин. В частности, он вспомнил "добрые отношения" с Джорджем Бушем - младшим, занимавшим президентский пост в 2001-2009 годах.

Путин и Трамп, ставший президентом США в январе 2017 года, несколько раз встречались на полях крупных международных форумов, один раз провели полноценный двусторонний саммит - в июле 2018 года в Хельсинки. Также лидеры более 10 раз говорили по телефону. Последняя на данный момент встреча президентов РФ и США состоялась в июне 2019 года на полях саммита Группы двадцати в Осаке.

Новую серию видеоинтервью смотрите на сайте - https://putin.tass.ru/.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАРоссияТрамп, ДональдИнтервью Владимира Путина ТАСС
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