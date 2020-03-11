{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Совфед одобрил закон о региональных омбудсменах

Документ устанавливает единые принципы организации работы уполномоченных по правам человека в субъектах России

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, устанавливающий единые принципы организации работы уполномоченных по правам человека в субъектах России и закрепляющий общий порядок их взаимодействия с органами власти и институтами гражданского общества.

Документ устанавливает, что должность регионального омбудсмена является государственной должностью субъекта РФ, при осуществлении своих полномочий омбудсмен "независим от каких-либо государственных органов и должностных лиц", а также является не подотчетным им. На эту должность на срок до пяти лет (не более двух сроков подряд) может быть назначен только гражданин РФ в возрасте от 30 лет, "обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты". Кандидат при этом не может иметь гражданство иностранного государства или вида на жительство.

Согласно закону, региональный омбудсмен назначается на должность законодательным органом власти субъекта РФ в порядке, утверждаемом регионом. Кандидатуры до рассмотрения должны пройти согласование с федеральным уполномоченным по правам человека.

Важнейшим полномочием омбудсмена является рассмотрение предложений, заявлений граждан, а также их жалоб о защите и восстановлении прав и свобод, нарушенных, по мнению заявителя, решениями, действиями или бездействием соответствующих органов власти либо организаций, действующих в регионе. Речь идет о случаях, когда заявитель ранее обжаловал эти решения в судебном либо административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе. Определяется, что жалоба должна быть подана уполномоченному не позднее года со дня нарушения прав и свобод или с того дня, когда заявителю стало известно об их нарушении.

Как отметил один из авторов законодательной инициативы, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, принятие закона позволит установить единые подходы и стандарты в вопросах организации специализированной государственной правозащиты, осуществляемой региональными уполномоченными в субъектах Российской Федерации. Он отметил особую роль уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой в разработке этого законопроекта.

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичМоскалькова, Татьяна Николаевна
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Госдума приняла закон о поправке к Конституции
Рассмотрение закона в Совете Федерации запланировано на 11 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС