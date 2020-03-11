Совфед одобрил закон о региональных омбудсменах

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, устанавливающий единые принципы организации работы уполномоченных по правам человека в субъектах России и закрепляющий общий порядок их взаимодействия с органами власти и институтами гражданского общества.

Документ устанавливает, что должность регионального омбудсмена является государственной должностью субъекта РФ, при осуществлении своих полномочий омбудсмен "независим от каких-либо государственных органов и должностных лиц", а также является не подотчетным им. На эту должность на срок до пяти лет (не более двух сроков подряд) может быть назначен только гражданин РФ в возрасте от 30 лет, "обладающий безупречной репутацией, имеющий высшее образование, а также познания в области прав и свобод человека и гражданина, опыт их защиты". Кандидат при этом не может иметь гражданство иностранного государства или вида на жительство.

Согласно закону, региональный омбудсмен назначается на должность законодательным органом власти субъекта РФ в порядке, утверждаемом регионом. Кандидатуры до рассмотрения должны пройти согласование с федеральным уполномоченным по правам человека.

Важнейшим полномочием омбудсмена является рассмотрение предложений, заявлений граждан, а также их жалоб о защите и восстановлении прав и свобод, нарушенных, по мнению заявителя, решениями, действиями или бездействием соответствующих органов власти либо организаций, действующих в регионе. Речь идет о случаях, когда заявитель ранее обжаловал эти решения в судебном либо административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе. Определяется, что жалоба должна быть подана уполномоченному не позднее года со дня нарушения прав и свобод или с того дня, когда заявителю стало известно об их нарушении.

Как отметил один из авторов законодательной инициативы, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, принятие закона позволит установить единые подходы и стандарты в вопросах организации специализированной государственной правозащиты, осуществляемой региональными уполномоченными в субъектах Российской Федерации. Он отметил особую роль уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой в разработке этого законопроекта.