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75-летие Победы

Лавров: фальсификаторы истории стремятся бросить тень на современную Россию

Глава МИД РФ считает необходимым "уделить особое внимание задачам по защите исторической правды"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Цель фальсификаторов истории и очернителей Великой Победы - бросить тень на современную Россию и исказить видение послевоенной системы межгосударственных отношений. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии им. А. М. Горчакова.

Глава дипведомства напомнил, что нынешний год проходит под знаком 75-летия победы в Великой Отечественной войне и создания ООН. "К сожалению, и об этом нет нужды долго говорить, мы все становимся свидетелями активизации нечистоплотных попыток политизировать историю, сфальсифицировать факты, - отметил он. - Налицо стремление подвергнуть кардинальной ревизии не только общеизвестные причины, но и общепризнанные международно-правовые результаты мирового конфликта, очернить освободителей и одновременно обелить и оправдать нацистов и их приспешников".

"Цель подобных действий, и, собственно, те, кто эти действия предпринимает, ее и не скрывают, - бросить тень на современную Россию, продвинуть искаженное видение всей послевоенной системы межгосударственных отношений, - продолжил Лавров. - На этом фоне самое глубокое беспокойство вызывает нарастание в ряде европейских стран опасных тенденций, таких как нарушение свободы слова, ущемление прав национальных меньшинств, рост экстремистских и откровенно неонацистских настроений".

По словам министра, необходимо "уделить особое внимание задачам по защите исторической правды, недопущению пересмотра итогов Победы, укреплению глобальной и региональной безопасности и стабильности, краеугольным камнем которой является Устав ООН". "Тон этой работе, - добавил он, - уже задал президент РФ Владимир Путин, в том числе в своих выступлениях на неформальном саммите СНГ в декабре прошлого года и на форуме "Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом", который состоялся в Иерусалиме 23 января".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичВеликая Отечественная война75-летие Победы
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