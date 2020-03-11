{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Госдума восстанавливает индексацию пенсий для опекунов

Выплаты проиндексируют 30 тыс. граждан

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором - основном - чтении законопроект, восстанавливающий с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для опекунов.

Документ касается пенсионеров, являющихся опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье.

Как ранее отмечал спикер нижней палаты Вячеслав Володин, законопроект был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. В случае его принятия пенсии будут проиндексированы почти 30 тыс. граждан, уточнял председатель Думы.

Как следует из финансово-экономического обоснования, дополнительные расходы на реализацию законопроекта в 2020 году составят 0,72 млрд руб., в 2021 году - 1,83 млрд, в 2022 году - 2,22 млрд руб.

Авторами инициативы выступили председатель нижней палаты Вячеслав Володин, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый замглавы фракции Андрей Исаев.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Госдума приняла во втором чтении законопроект о всероссийской минуте молчания 22 июня
Авторы документа предложили делать это в 12:15 по московскому времени, когда советские граждане узнали о нападении Германии на СССР
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС