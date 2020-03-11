Госдума восстанавливает индексацию пенсий для опекунов

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла во втором - основном - чтении законопроект, восстанавливающий с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для опекунов.

Документ касается пенсионеров, являющихся опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье.

Как ранее отмечал спикер нижней палаты Вячеслав Володин, законопроект был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. В случае его принятия пенсии будут проиндексированы почти 30 тыс. граждан, уточнял председатель Думы.

Как следует из финансово-экономического обоснования, дополнительные расходы на реализацию законопроекта в 2020 году составят 0,72 млрд руб., в 2021 году - 1,83 млрд, в 2022 году - 2,22 млрд руб.

Авторами инициативы выступили председатель нижней палаты Вячеслав Володин, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов и первый замглавы фракции Андрей Исаев.