"Справедливая Россия" создала молодежную организацию

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов объявил в среду о создании организации "Молодежь Справедливой России".

"В начале этого года было намечено, что сегодня, 11 марта, в стенах Госдумы соберется молодежь наша активная и проведет учредительный съезд новой молодежной организации "Молодежь Справедливой России". Сегодня это случилось, ребята и девчата учредили [организацию] и избрали руководящие органы молодежного движения, я очень этому рад", - сказал Миронов на пресс-конференции.

Он добавил, что организация будет готовить смену для партии. По его словам, молодые люди смогут пройти обучение основам политической деятельности, а также "проявить себя на выборах любого уровня в качестве агитаторов, наблюдателей, членов штаба и кандидатов", отметил Миронов. Лидер партии добавил, что в настоящий момент начинается создание региональных отделений организации.

"Тот формат, который мы выбрали, будет эффективным, нам удастся достичь поставленных целей", - заявила в свою очередь руководитель организации Анастасия Павлюченкова. Она подчеркнула, что главная задача организации - "донесение позиции партии до молодежи". "Необходимо добиться того, чтобы молодежь чувствовала себя нужной нашей стране", - добавила Павлюченкова.