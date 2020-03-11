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Предложения по изменениям в Конституции

Матвиенко считает, что Путин должен иметь право участвовать в выборах в 2024 году

Спикер Совфеда отметила, что президент сделал очень много для развития России за последние 20 лет
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Действующий глава государства Владимир Путин сделал очень многое в развитии страны за последние 20 лет, он должен иметь право на участие в новых президентских выборах в 2024 году. Об этом заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко при обсуждении закона о внесении изменений в Конституцию РФ.

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"Мы должны отдать должное тому, что было сделано в развитии страны Владимиром Владимировичем Путиным за последние 20 лет. Он поднял страну с колен, он обеспечил поступательное развитие разрушившейся в то время экономики, воссоздал боеспособную, эффективную армию, вернул России ее ведущую роль на международной арене, а главное - вернул стране и ее гражданам достоинство. И сегодня наш президент признан в мире одним из ведущих мировых лидеров, и это факт", - сказала Матвиенко.

Она сослалась на данные социологических опросов, согласно которым значительная часть граждан считает, что именно действующий глава государства лучше всего справится с решением предстоящих масштабных задач. "И этим их мнением нельзя пренебрегать. Следовательно, Владимир Владимирович должен иметь право на новые всенародные конкурентные выборы. Воспользуется он этим правом в 2024 году или нет, решать, конечно, ему. Но сама возможность участвовать в выборах у него должна быть. А у граждан должно быть право выбора", - подчеркнула Матвиенко.

Спикер Совфеда уверена, что решение о возможности президента участвовать в дальнейшем в выборах "позволит обеспечить проведение эффективного государственного управления в ближайшие годы и обесценит любые спекуляции по поводу преемников, возможной смены конфигурации властных институтов в стране".

Поправка к Конституции

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. За принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один - против, трое воздержались.

Согласно изменениям в основной закон, после их вступления в силу президент России сможет занимать свой пост не более двух сроков. 10 марта была также учтена поправка депутата-единоросса Валентины Терешковой, предусматривающая, что действующий и бывшие президенты страны смогут баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу. Президент РФ Владимир Путин счел такую возможность допустимой, но предварительно ее должен оценить Конституционный суд РФ. При этом отмену лимита на число президентских сроков Путин назвал нецелесообразной.

Законопроект был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным 20 января, первое чтение документа прошло 23 января. В основу инициативы легли тезисы, озвученные главой государства в послании Федеральному собранию РФ 15 января, которые касались в том числе расширения полномочий парламента, закрепления в основном законе социальных гарантий и приоритета Конституции перед международными договорами в российском правовом пространстве.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМатвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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