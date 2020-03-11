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Справороссы из-за угрозы коронавируса сосредоточатся на агитации за поправки в интернете

При этом лидер справороссов Сергей Миронов напомнил, что "есть прогноз от медиков, что чем теплее будет, тем быстрее эпидемия закончится"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что в условиях угрозы распространения коронавируса партия намерена активно использовать интернет и телевидение для разъяснения своей позиции по голосованию по поправкам.

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"С точки зрения проведения кампании по агитации за голосование - благо мы живем в век интернета, у нас есть телевидение. В каждый дом мы постучимся и через такие каналы дойдем и выскажем свою позицию [по поправкам]", - сказал Миронов, отвечая на вопрос журналистов, может ли угроза нового коронавируса помешать агитации за поправки.

Вместе с тем он напомнил о том, что "есть прогноз от медиков, что чем теплее будет, тем быстрее эпидемия закончится".

Совфед на пленарном заседании в среду одобрил закон о поправке к Конституции РФ. За принятие закона проголосовали 160 сенаторов, один - против, трое воздержались. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Если документ будет поддержан 2/3 заксобраний, президент направит запрос в КС для проверки не вступивших в силу положений.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого, как сообщалось ранее, сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок в Конституцию примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании. Сделать это смогут совершеннолетние граждане РФ за исключением признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы. Согласно закону, дата голосования будет определена указом президента.

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссияПредложения по изменениям в КонституцииРаспространение коронавируса нового типа
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