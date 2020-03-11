Госдума обсудит введение уголовного наказания за разрушение воинских памятников

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании 18 марта рассмотрят в первом чтении президентский законопроект об уголовной ответственности за разрушение воинских памятников и захоронений, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Совет Думы принял к рассмотрению внесенный президентом законопроект об уголовной ответственности за повреждение воинских памятников и захоронений. В первом чтении Госдума рассмотрит его 18 марта", - сообщил Володин журналистам.

По его словам, повреждение или разрушение захоронений и памятников защитникам Отечества - "вандализм, которому нет оправдания". За такое преступление предлагается ввести штраф в размере до пяти млн руб. или лишение свободы на срок до пяти лет.

"Теперь это будет требование основного закона", - отметил Володин, напомнив, что принятый ранее закон об изменении конституции содержит положения о защите исторической правды и сохранении исторической памяти.