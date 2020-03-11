Россия и Того планируют взаимно отменить визы для обладателей служебных загранпаспортов

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россия планирует подписать соглашение с Того о взаимной отмене виз для обладателей дипломатических и служебных паспортов. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано в среду на официальном портале правовой информации.

"Одобрить <…> предварительно проработанный с тоголезской стороной проект соглашения между правительством РФ и правительством Тоголезской Республики о взаимной отмене виз для владельцев дипломатических или служебных паспортов", - говорится в документе.

МИД России поручено провести переговоры с Того и подписать от имени РФ данное соглашение.