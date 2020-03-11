Вершинин обсудил с представителем генсека ООН опыт РФ по эвакуации детей из Ирака и Сирии

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил в среду со спецпредставителем генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Виржинией Гамбой российский опыт по эвакуации детей из зон боевых действий на Ближнем Востоке. Об этом говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждались вопросы предотвращения серьезных нарушений в отношении детей сторонами конфликтов в различных регионах мира. Подчеркнута необходимость активизации усилий по реинтеграции детей - жертв вооруженных столкновений. <...> Особое внимание уделено российскому опыту эвакуации несовершеннолетних граждан нашей страны из зон боевых действий в Ираке и Сирии", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что в ходе разговора были намечены планы по укреплению взаимодействия со спецпредставителем генсека ООН в рамках выполнения профильных резолюций Совета Безопасности ООН.

Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, активно ведется по поручению президента РФ Владимира Путина. В 2017 году при аппарате детского омбудсмена Анны Кузнецовой была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Совместно с МИД, МЧС, МВД, Минздравом и другими ведомствами был выработан необходимый алгоритм действий. Как сообщала Кузнецова в начале февраля, за один год в Россию были возвращены 156 детей, которые оказались в зонах вооруженных конфликтов в Сирии и Ираке.