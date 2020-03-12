Госдума обсудит продление эксперимента по голосованию на цифровых участках на 2020 год

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит внесенный группой депутатов законопроект о продлении на 2020 год эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках на дополнительных выборах в нижнюю палату седьмого созыва и выборах в органы госвласти субъектов РФ, а также поправки об уголовной и административной ответственности за нарушения в ходе предстоящего всероссийского голосования по поправке к Конституции.

Законопроект о продлении эксперимента с цифровыми участками вынесен на первое чтение. Согласно документу продление предусматривается "в целях создания дополнительных условий для реализации активного избирательного права граждан Российской Федерации, находящихся в день голосования на выборах за пределами избирательного округа, в котором они обладают активным избирательным правом". Таким образом, лица, которые окажутся вне пределов своего избирательного округа, смогут проголосовать на довыборах депутатов Госдумы и региональных выборах в Единый день голосования 13 сентября на таких участках, оснащенных специальными техническими средствами. Такое же право получат граждане, оказавшиеся вне своего места жительства, но при этом находящиеся в своем регионе.

Эксперимент по цифровому голосованию прошел в Москве 8 сентября 2019 года: открылось 30 цифровых избирательных участков, оснащенных терминалами для голосования от концерна "Автоматика" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Терминалы позволили находящимся в Москве жителям других субъектов РФ принять участие в выборах, проходивших в их регионах. Теперь же эксперимент пройдет по всей России. Заявление о голосовании на цифровом участке можно будет подать через Единый портал государственных и муниципальных услуг и через многофункциональный центр.

Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект, распространяющий существующую уголовную ответственность за нарушения на выборах, в том числе и на общероссийское голосование по поправке к Конституции. Речь не идет о введении каких-то новых санкций. Действующие статьи Уголовного кодекса, касающиеся попыток фальсификаций на выборах или референдуме, будут распространены и на всероссийское голосование по изменениям в основном законе страны. Аналогичной корректировке будут подвергнуты и статьи о нарушениях на выборах в Кодексе об административных правонарушениях.

Закон о поправке к Конституции был принят Госдумой в третьем чтении 11 марта и в тот же день был одобрен Советом Федерации. Общероссийское голосование намечено на 22 апреля.