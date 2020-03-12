Парламенты трех регионов УФО поддержали закон о внесении изменений в Конституцию РФ

"Было подготовлено рабочей группой более 600 поправок, и более 400 поправок внесли депутаты Государственной думы. К работе были привлечены не только квалифицированные юристы, но и представители различных социальных страт. Именно поэтому впервые в Конституции нашей страны закрепляются огромные социальные гарантии, право на доступную медицину, гарантируются экологические права граждан. Конституция - это акт прямого действия, непосредственно после его принятия будут проработаны более 80 нормативно-правовых актов федерального значения", - сказал во время заседания Заксобрания Челябинской области присутствовавший на нем член рабочей группы, президент общероссийской организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Депутаты областных парламентов Уральского федерального округа (УФО) в четверг большинством голосов поддержали закон о внесении изменений в Конституцию РФ. Первыми в округе поправки одобрили депутаты Законодательного собрания Челябинской области, а также Тюменской и Курганской областных дум, передают корреспонденты ТАСС.

Всего на заседании присутствовали 52 депутата, "за" проголосовали 48, воздержались четверо. "Очень важно, что никто не проголосовал против. Депутаты поддержали закон", - сказал по итогам голосования председатель Заксобрания Владимир Мякуш.

За принятие проекта поправок в основной закон государства проголосовала также в четверг областная дума Тюмени. Голосовали 45 депутатов, 40 - за принятие поправок, пятеро депутатов воздержались, голосов против не было. Губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая перед парламентариями в преддверии голосования, отметил важность принимаемых поправок.

"Президент [России Владимир Путин] инициировал самые важнейшие поправки в Конституцию - социальные гарантии, связанные с оплатой труда и с ежегодной индексацией всех социальных выплат, в том числе и пенсий. Это не будет зависеть от того, кто работает в Думе, это будет обязанностью государства. Это будет приоритетом его финансово-экономической политики. <…> Все поправки очень важны, лично для меня очень важные поправки, касающиеся семьи - брака как союза мужчины и женщины, ценности и защиты детей, безусловно, важные поправки связаны с полномочиями, которыми наделяется Государственная дума", - сказал глава региона.

Присутствовавшие на заседании депутаты сошлись во мнении о том, что парламентариям всех фракций, голосовавших за принятие поправок, надо усилить работу по информированию населения о сути поправок и разъяснению их пользы для страны.

"Поправки делают конституцию лучше"

Председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов перед голосованием за изменение Конституции РФ отметил, что предлагаемые поправки в главный документ государства направлены на его улучшение. "Мы считаем, что поправки, предложенные президентом, делают Конституцию лучше. Мы не говорим, что она была плохая, мы просто делаем ее лучше. Смысла держать документ "под сукном" нет", - отметил Фролов.

По итогам голосования 26 депутатов Курганской областной думы поддержали предлагаемые поправки в Конституцию, еще два человека воздержались. Против поправок не выступил ни один депутат.

Депутаты парламентов Свердловской области и Ханты-Мансийского автономного округа рассмотрят закон об изменении Конституции также 12 марта, но позднее. Депутаты Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) соберутся в пятницу, 13 марта.

О поправках

Совет Федерации на пленарном заседании 11 марта одобрил закон о поправке к Конституции РФ. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Если документ будет поддержан 2/3 региональных парламентов, президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени. Как сообщил ТАСС накануне глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, текст закона уже направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок к Конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Так, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.