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Предложения по изменениям в Конституции

Парламент Якутии поддержал закон о поправках в Конституцию России

Из 63 присутствовавших депутатов 49 поддержали закон, 13 воздержались, один высказался против

ЯКУТСК, 12 марта. /ТАСС/. Депутаты Государственного собрания Якутии (Ил Тумэн) в четверг на пленарном заседании одобрили закон о внесении изменений в Конституцию Российской Федерации.

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Всего в парламенте Якутии голосовало 63 депутата. Из них 49 поддержали закон, 13 воздержались, а один парламентарий высказался против

"В поправках нашли отражение ключевые положения о сохранении суверенитета России, территориальной целостности и национальной безопасности, в том числе через укрепление института президентской власти, верховенства российского права над международным. Впервые в Конституции предложено отразить ценности, которые укрепят единство нашего государства, единства многонационального народа России", - сказал присутствовавший на заседании глава Якутии Айсен Николаев. Он подчеркнул, что изменения в Конституцию направлены на развитие политической системы России.

О поправках

Совет Федерации на пленарном заседании 11 марта одобрил закон о поправке к Конституции России. Закон расширяет полномочия парламента, вводит ограничения для высших должностных лиц, а также предусматривает не более двух президентских сроков. Однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь. Если документ будет поддержан 2/3 региональных парламентов, президент направит запрос в Конституционный суд для проверки не вступивших в силу положений.

Кроме того, Совет Федерации должен будет принять постановление об установлении результатов рассмотрения закона в регионах. Для этого сенаторы могут собраться на внеочередное заседание в субботу, 14 марта, если региональные заксобрания рассмотрят закон к этому времени. Как сообщил ТАСС в среду глава комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко, текст закона уже направлен для рассмотрения в региональные парламенты всех 85 российских субъектов.

Окончательное решение о вступлении в силу поправок к конституции примут россияне в ходе общероссийского голосования, намеченного на 22 апреля. Так, изменения в основной закон будут считаться одобренными, если их поддержат более половины граждан, принявших участие в голосовании.

Теги
РоссияЯкутияДальний ВостокПредложения по изменениям в Конституции
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Предложения по изменениям в Конституции
Депутаты Свердловской области поддержали закон об изменениях в Конституции РФ
Поправки одобрили 43 депутата, двое воздержались
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